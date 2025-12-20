Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu preventivamente nesta sexta-feira (19) um homem conhecido como “Grego”, apontado como líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

A prisão ocorreu no município de Três Lagoas e é resultado de uma investigação que se estendeu por cerca de um ano. Segundo a Denar, o grupo tinha estrutura organizada e divisão de tarefas bem definida, responsável pelo transporte e distribuição de entorpecentes em diversas cidades do estado. As drogas eram transportadas de Corumbá para Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Inocência e Três Lagoas, seguindo rotas pré-estabelecidas.

Durante a apuração, os policiais descobriram que o grupo utilizava casas de prostituição como fachada, servindo tanto para a comercialização da droga quanto para movimentação de valores ilícitos, estratégia que dificultava o rastreamento financeiro e ocultava a origem dos recursos obtidos com o crime.

O mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário após a Denar reunir provas da atuação do suspeito. Como ele cumpria pena em regime aberto e não residia nos endereços fornecidos à Justiça, a equipe da especializada monitorou seu paradeiro até confirmar sua presença em Três Lagoas, momento em que foi retirado de circulação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também