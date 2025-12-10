'Médica de merda': Embriagado, homem xinga profissional em UPA de Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi encaminhado para a delegacia após xingar uma médica, de 27 anos, e um guarda municipal, no começo da tarde desta quarta-feira, dia 10, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, em Campo Grande.

Ele chegou em estado de embriaguez, onde foi preciso contê-lo em uma cadeira de rodas para a integridade do paciente, dos funcionários e demais presentes na unidade de saúde.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele foi encaminhado para o saguão, onde aguardaria atendimento, quando passou a proferir xingamento para as equipes da unidade. "Seus filhos da puta, seus merdas", foram as palavras ditas.

A médica que atendeu o homem relatou que não seria necessária a internação do indivíduo, onde foi feita uma ligação para a mãe dele solicitando que ela fosse buscá-lo.

Porém, novamente, o homem passou a xingar a médica. "Vai tomar no seu cu, médica de merda", e também estendeu as palavras de baixo calão para um guarda civil metropolitana que atuava na unidade de saúde, o chamando de "guardinha de merda".

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e o homem foi autuado por desacato.

Saiba Mais Polícia Após agressão a recepcionista de UPA, Sesau diz aumentar medidas de proteção

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Após agressão a recepcionista de UPA, Sesau diz aumentar medidas de proteção

Deixe seu Comentário

Leia Também