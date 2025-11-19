Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Menina de 8 anos é abusada sexualmente pelo primo de 14 anos em Dourados

Suspeito confessou o crime na delegacia após ser apreendido por lideranças indígenas

19 novembro 2025 - 11h39Luiz Vinicius
Menina está internada no Hospital Universitário, da UFGDMenina está internada no Hospital Universitário, da UFGD   (Clara Medeiros/Dourados News)

Menina, de 8 anos, foi internada em uma unidade hospitalar de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, com sinais de abuso sexual. O suspeito seria o primo, de 14 anos, apreendido e aguardando decisão judicial para ser internado em uma UNEI (Unidade Educacional de Internação).

O caso foi descoberto nesta semana, quando a vítima deu entrada no hospital no final de semana, dia 15. Inicialmente, foi relatado que a menina caiu da árvore, mas a equipe médica suspeitou dos ferimentos e na avaliação aprofundada, identificou sinais de abuso.

No entanto, o caso só veio a tona nesta quarta-feira, dia 19. Os exames de corpo de delito confirmaram o abuso sexual cometido pelo primo, na comunidade indígena Nhu-Verá, conforme noticiado pelo site Dourados News.

Ele foi localizado e apreendido pelas lideranças indígenas. Durante o depoimento para a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e foi autuado para responder pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

A menina segue internada no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), recebendo atendimento médico e acompanhamento psicossocial.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia onde será feita a investigação
Polícia
Bebê é encontrado morto pela própria mãe em Aquidauana
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Homem surta, fica agressivo e apanha de moradores do Caiobá
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Livramento? Motorista escapa por pouco após carretinha atingir caminhão na MS-395
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
Polícia
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Polícia
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Foto: DOF
Polícia
Prisma é apreendido com mais de uma tonelada de maconha na MS-164
Boliviano precisou ser internado em Três Lagoas
Polícia
'Mula do tráfico', boliviano morre após ingerir 100 cápsulas de cocaína em Três Lagoas
O motorista foi preso
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro conduzido por motorista sem CNH
Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem
Polícia
VÍDEO AGORA: Perseguição e prisão 'empaca' trânsito no Monte Castelo

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025