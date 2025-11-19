Menina de 8 anos é abusada sexualmente pelo primo de 14 anos em Dourados

Menina, de 8 anos, foi internada em uma unidade hospitalar de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, com sinais de abuso sexual. O suspeito seria o primo, de 14 anos, apreendido e aguardando decisão judicial para ser internado em uma UNEI (Unidade Educacional de Internação).

O caso foi descoberto nesta semana, quando a vítima deu entrada no hospital no final de semana, dia 15. Inicialmente, foi relatado que a menina caiu da árvore, mas a equipe médica suspeitou dos ferimentos e na avaliação aprofundada, identificou sinais de abuso.

No entanto, o caso só veio a tona nesta quarta-feira, dia 19. Os exames de corpo de delito confirmaram o abuso sexual cometido pelo primo, na comunidade indígena Nhu-Verá, conforme noticiado pelo site Dourados News.

Ele foi localizado e apreendido pelas lideranças indígenas. Durante o depoimento para a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e foi autuado para responder pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

A menina segue internada no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), recebendo atendimento médico e acompanhamento psicossocial.

