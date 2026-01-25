Menu
Menino de 10 anos que desapareceu em rio é encontrado morto

O garoto sumiu enquanto pescava com o pai na zona rural de Tangará da Serra, em Mato Grosso

25 janeiro 2026 - 17h15
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

A busca pelo menino Jiann Pyetro de Paula Carvalho, de 10 anos, terminou de forma trágica em Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso. Desaparecido após entrar no Rio Sepotuba, na zona rural do município, ele foi localizado sem vida depois de um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros.


O garoto acompanhava o pai durante uma pescaria quando desapareceu. De acordo com a família, o homem se afastou por alguns instantes e, ao retornar, não encontrou mais o filho no local.


As equipes de resgate realizaram buscas terrestres e mergulhos em pontos estratégicos do rio, definidos a partir de avaliação técnica. As operações precisaram ser interrompidas ao anoitecer e foram retomadas no dia seguinte.


O corpo da criança foi encontrado preso à vegetação, a cerca de dois quilômetros do ponto inicial do desaparecimento. Após o resgate, foram adotados os procedimentos legais, e o caso segue sob apuração. O desaparecimento ocorreu na sexta-feira (23), e o corpo foi localizado no sábado (24).

