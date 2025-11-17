Motociclista é socorrida após cair sozinha e ficar ferida em Corumbá

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (17) após sofrer uma queda acidental na Avenida Rio Branco, região que liga os municípios de Corumbá e Ladário. O acidente aconteceu por volta das 7h30.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada. Ela apresentava escoriações nos braços e reclamava de fortes dores no tornozelo direito, onde havia suspeita de fratura.
A equipe realizou os primeiros socorros, fazendo a imobilização e estabilização da jovem ainda no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde passou por avaliação médica e recebeu atendimento especializado.
