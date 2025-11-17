Menu
Menu Busca segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Motociclista é socorrida após cair sozinha e ficar ferida em Corumbá

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região

17 novembro 2025 - 19h11Brenda Assis

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (17) após sofrer uma queda acidental na Avenida Rio Branco, região que liga os municípios de Corumbá e Ladário. O acidente aconteceu por volta das 7h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada. Ela apresentava escoriações nos braços e reclamava de fortes dores no tornozelo direito, onde havia suspeita de fratura.

A equipe realizou os primeiros socorros, fazendo a imobilização e estabilização da jovem ainda no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde passou por avaliação médica e recebeu atendimento especializado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso aconteceu durante o domingo
Polícia
Casa de idosos é destruída por incêndio em Vicentina
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa ao pegar comida de casa para comprar cerveja em MS
Marcha aconteceu em Belém, onde acontece o COP-30
Polícia
Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá
Homem é socorrido após se cortar com caco de vidro em Corumbá
Polícia
Homem é socorrido após se cortar com caco de vidro em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Irmãos brigam com barra de ferro e ficam feridos no Colúmbia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é socorrido com várias lesões após ser espancado por grupo no Pioneiros
Indígena foi assassinado durante conflito
Polícia
PM prende envolvido em conflito indígena e Sejusp confirma outra morte em Iguatemi
Creche clandestina volta a funcionar e caso gera nova ação da Polícia Civil em MS
Polícia
Creche clandestina volta a funcionar e caso gera nova ação da Polícia Civil em MS
Santa Casa da Capital
Polícia
Homens trocam socos e golpes com taco de sinuca durante briga de bar em Terenos
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul
Polícia
Mulher sofre estupro durante tentativa de latrocínio em MS; suspeito é preso

Mais Lidas

AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande