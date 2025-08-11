Menu
Polícia

Motociclista morre após sofrer acidente em rodovia de Paranhos

Ele estava internado no Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos

11 agosto 2025 - 19h41Brenda Assis
Hospital da VidaHospital da Vida   (Google Maps)

Adelso Duarte, de 20 anos, morreu 10 dias depois de se envolver em um grave acidente ocorrido na MS-295, região da aldeia Arroio-Korá, em Paranhos. Ele faleceu na tarde de domingo (10).

Conforme as informações policiais, o rapaz era piloto de uma moto quando acabou colidindo contra um carro. Por conta do acidente, ele foi socorrido em estado grave, sendo levado inicialmente para um hospital do município.

Porém, devido ao seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, onde ficou internado por 10 dias antes de falecer.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

