Motociclista morre em acidente em rodovia do Paraná; moto tinha placa de MS

Mulher, de 40 anos, identificada como Veronice da Silva Fogace, morreu em um acidente de trânsito na noite do último sábado (23), na BR-272, entre Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. Ela conduzia uma motocicleta com placas de Mundo Novo, município de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponto da Notícia, quem encontrou o corpo da vítima foi um ciclista que passava pela rodovia e sentiu um forte odor, visualizando o cadáver próximo ao trevo de acesso à Terra Roxa.

Ainda segundo o portal, a motocicleta que estava com a vítima foi encontrada e seria uma Honda Pop 100, com placas de Mundo Novo. A suspeita é que Verônica seguia em direção à Guaíra, quando teria sofrido uma queda por motivos desconhecidos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelo ciclista e iniciou os trabalhos para tentar elucidar o acidente. As demais autoridades competentes também estiveram no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Instituto Médico Legal de Toledo.

