Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Polícia

Motociclista morre em acidente em rodovia do Paraná; moto tinha placa de MS

Mulher foi encontrada sem vida nas margens da BR-272 por um ciclista

25 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Motocicleta que a vítima pilotavaMotocicleta que a vítima pilotava   (Ponto da Notícia)

Mulher, de 40 anos, identificada como Veronice da Silva Fogace, morreu em um acidente de trânsito na noite do último sábado (23), na BR-272, entre Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. Ela conduzia uma motocicleta com placas de Mundo Novo, município de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponto da Notícia, quem encontrou o corpo da vítima foi um ciclista que passava pela rodovia e sentiu um forte odor, visualizando o cadáver próximo ao trevo de acesso à Terra Roxa.

Ainda segundo o portal, a motocicleta que estava com a vítima foi encontrada e seria uma Honda Pop 100, com placas de Mundo Novo. A suspeita é que Verônica seguia em direção à Guaíra, quando teria sofrido uma queda por motivos desconhecidos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelo ciclista e iniciou os trabalhos para tentar elucidar o acidente. As demais autoridades competentes também estiveram no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Instituto Médico Legal de Toledo.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Polícia
JD1TV: Câmera registrou acidente que vitimou criança de 7 anos no Tijuca, na Capital
Foto: Coxim Agora
Polícia
Motorista alcoolizado invade barbearia em Coxim
Foto: Leandro Holsbach
Polícia
Motorista fica ferido ao perder controle de carro e capotar na MS-156 em Caarapó
Foto: Corpo de Bombeiros
Polícia
Mulher é jogada de carro em movimento por ex-companheiro em Corumbá
Foto: Coxim Agora
Polícia
Briga em posto termina com caminhoneiro esfaqueado em Coxim
Foto: Reprodução/Leitor
Polícia
Veículo capota no trevo da rotatória da UFMS
Depac Dourados
Polícia
Homem que matou a enteada de 14 anos em SP é preso em Dourados
JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste
Polícia
JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste
O acidente aconteceu no começo da noite de ontem
Polícia
Motorista capota carro ao voltar de pescaria no Rio Dourados

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa