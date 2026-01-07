Motorista morre carbonizado após acidente na MS-465, em Rio Brilhante

Motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado após o veículo em que ele estava pegar fogo, durante um acidente na noite desta terça-feira, dia 6, na MS-465, na Estrada do Suez, em Rio Brilhante.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e após o trabalho de combate ao fogo, encontraram o corpo no veículo, que foi retirado posteriormente para análise pericial.

A vítima estava dirigindo um Chevrolet Corsa Classic e ainda não há informações a respeito de como o acidente aconteceu, segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos praxe.

