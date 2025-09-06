Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-134

Uma carreta bitrem tombou durante a tarde deste sábado (6), na rodovia MS-134, trecho que liga Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde. Por sorte, ninguém ficou ferido.
Conforme as informações policiais, apuradas pelo site Jornal da Nova, o veículo estava carregado com farelo de soja. O motorista detalhou que perdeu o controle de direção durante uma curva.
O caso foi atendido pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), da Base Operacional do Vale do Ivinhema, já que a rodovia precisou ser interditada até que o veículo fosse removido do local.
Por sorte, ninguém teria ficado ferido durante o acidente.
