Polícia

Motorista que morreu durante acidente em Nova Andradina tinha 32 anos

Natural de Corumbá, ele teria se mudado para a cidade há algum tempo

16 outubro 2025 - 19h11Brenda Assis
Motorista morreu antes da chegada do socorroMotorista morreu antes da chegada do socorro   (Jornal da Nova)

O motorista que morreu ao bater em um caminhão estacionado foi identificado como Rafael de Lima Pessoa, de 32 anos. O acidente fatal aconteceu na noite desta quarta-feira (15), em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, a vítima era natural de Corumbá, porém, há algum tempo estava morando em Nova Andradina. Ontem, ele seguia em um Ford Fiesta trafegando em alta velocidade, quando acabou perdendo o controle de direção e batendo no outro veículo, estacionado na Rua São Vicente de Paulo, no Bairro Santa Terezinha.

Por conta da violência do impacto, Rafael morreu ainda no local. O homem estava acompanhado de uma passageira, que ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

