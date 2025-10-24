Menu
Mulher com suspeita de mais de 15 passagens pela polícia é presa em Três Lagoas

Condenada por furto qualificado, ela foi localizada por equipes da SIG e do NRI no bairro Guanabara na tarde de hoje

24 outubro 2025 - 18h25Taynara Menezes
Policia CivilPolicia Civil   (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 39 anos, com suspeita de mais de 15 registros policiais, foi presa na tarde desta sexta-feira (24) em Três Lagoas (MS). A prisão foi realizada por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), em cumprimento a um mandado expedido após sua condenação por furto qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2020, quando a mulher e um comparsa realizaram seis furtos consecutivos em um mesmo estabelecimento comercial localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Ela foi condenada a dois anos e oito meses de reclusão, e após o fim dos recursos da defesa, a Justiça determinou sua prisão.

A mulher foi localizada no bairro Guanabara e conduzida à sede da SIG. Após passar por exame de corpo de delito, foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, a presa tem uma longa ficha criminal, com suspeita de 18 registros por crimes como furto simples e qualificado, receptação, falsa identidade e participação em organização criminosa. Ela já havia sido presa em flagrante quatro vezes, a última há cerca de dois meses.

