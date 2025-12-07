Mulher é esfaqueada e perde dois dentes ao salvar inquilina de feminicídio na Capital

Mulher, de 59 anos, foi esfaqueada e teve dois dentes quebrados por um homem, de 50 anos, ao proteger e salvar a inquilina de uma possível tentativa de feminicídio, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, na manhã deste domingo, dia 7.

Ela ainda sofreu ferimentos no braço e um corte no ombro, pois se protegeu dos golpes desferidos pelo suspeito, que foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentava levar a companheira para a casa da mãe dele, contudo, ela se recusava, pois o comportamento do marido estava alterado - possivelmente em razão de entorpecente.

Devido a recusa da vítima, ele se apossou de uma faca e passou a ameaçá-la de morte na frente dos filhos pequenos. A mulher, de 59 anos, proprietária do imóvel, interviu na situação e evitou o pior.

Porém, ela quem passou a ser agredida e acabou esfaqueada ao defender a inquilina. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu prender o indivíduo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, ameaça e vias de fato na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

