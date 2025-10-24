Mulher é extorquida ao tentar comprar casa em Campo Grande

Uma mulher, de 52 anos, procurou a polícia nesta sexta-feira (24) para denunciar extorsão após tentar comprar uma casa em Campo Grande, no bairro Rita Vieira.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato com um suposto vendedor de uma casa anunciada em rede social. Dando sinal de que ficaria com o imóvel após fazer visitação e gostar do espaço.

Porém, durante as tratativas, ela descobriu que o imóvel possuía dívidas e financiamento em aberto, demorando um pouco mais para fechar o negócio, o que irritou o proprietário, que começou a cobrar pelo ‘tempo’ e o advogado gasto para fazer o contrato.

A mulher arcaria com os débitos, porém, deveria ser descrito no contrato de compra e venda. No entanto, o documento não continha esses detalhes.

Ao recusar pagar os valores adicionais, começou a receber mensagens ameaçadoras do vendedor, incluindo insinuações de que seu CPF e documentos pessoais seriam prejudicados caso não efetuasse os pagamentos.

A vítima relatou ainda que o autor tentou contato com familiares e exigiu valores a título de ressarcimento, mesmo sem apresentar comprovação de despesas. Ela enviou documentos pessoais ao autor durante a negociação, aumentando a sensação de risco.

O caso foi registrado como extorsão e será investigado.

