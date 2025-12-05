Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso

Uma mulher de 19 anos foi presa, na madrugada de quarta-feira (3), dentro de um hospital na cidade de Santaluz, na região nordeste da Bahia, após cortar a virilha do próprio filho de seis anos.

A mulher, que não teve o nome revelado, chegou ao Hospital Municipal de Santaluz por volta das 2h. A criança apresentou lesões cortantes na região próxima ao órgão genital, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Inicialmente, ela teria informado a enfermeiros que a criança de cortou sozinha. Mas, quando os agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local, ela confessou que fez os cortes por medo do filho abusar sexualmente da irmã, uma bebê de seis meses, segundo informações do G1.

A Polícia Civil (PC) afirmou que a mulher presa em flagrante na 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) pelo crime de lesão corporal. Ela segue custodiada. Não há informações sobre as crianças.

