Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso

Criança apresentou lesões cortantes na região próxima ao órgão genital. Caso ocorreu em Santaluz, cidade na Bahia

05 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Uma mulher de 19 anos foi presa, na madrugada de quarta-feira (3), dentro de um hospital na cidade de Santaluz, na região nordeste da Bahia, após cortar a virilha do próprio filho de seis anos.

A mulher, que não teve o nome revelado, chegou ao Hospital Municipal de Santaluz por volta das 2h. A criança apresentou lesões cortantes na região próxima ao órgão genital, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Inicialmente, ela teria informado a enfermeiros que a criança de cortou sozinha. Mas, quando os agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local, ela confessou que fez os cortes por medo do filho abusar sexualmente da irmã, uma bebê de seis meses, segundo informações do G1.

A Polícia Civil (PC) afirmou que a mulher presa em flagrante na 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) pelo crime de lesão corporal. Ela segue custodiada. Não há informações sobre as crianças.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Facão
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Polícia
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Ilustrativa
Polícia
Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima
Hospital Municipal de Batayporã
Polícia
Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã