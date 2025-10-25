Mulher é salva de 'tribunal do crime' e membros de facção são presos em Sonora

Quatro membros do Comando Vermelho, com braço forte no Rio de Janeiro, foram presos durante uma ação integrada entre a Polícia Civil e Militar na madrugada de sexta-feira, dia 24 de outubro, em Sonora.

De quebra, a ação policial resultou no resgate de uma mulher, que seria executada através do 'Tribunal do Crime', termo usado pelas facções criminosas para sentenciar um alvo.

As autoridades tomaram conhecimento dos fatos, após uma denúncia anônima apontar que uma mulher estava sendo espancada em uma residência na rua Espírito Santo. No local, os policiais perceberam que dois homens segurando a vítima enquanto uma terceira pessoa mantinha uma faca encostada em seu pescoço.

Diante da situação de flagrante, os militares interviram, impedindo o crime. A vítima correu em direção à equipe pedindo socorro e relatou que seria morta por manter contato com um integrante de facção rival, o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Durante a ação, uma das pessoas envolvidas confessou integrar facção originária do Rio de Janeiro e indicou o endereço de outro membro do grupo, onde seriam armazenadas drogas. No local, as equipes encontraram 182 gramas de maconha, 49 gramas de pasta base de cocaína e 219 gramas de skunk, confirmando a prática de tráfico de drogas e a atuação organizada da facção na cidade.

Os quatro envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

