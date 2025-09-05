Tudo por um celular: Mulher é sequestrada, torturada e espancada por dupla na Capital

Mulher, de 40 anos, foi sequestrada, torturada e espancada por duas agressoras no final da tarde desta quinta-feira (5), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. As suspeitas buscavam detalhes do paradeiro de um celular que pertencia a uma delas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ferida, com lacerações na pele e hematomas generalizados pelo corpo.

A vítima relatou que foi forçada a entrar em um veículo e nele passou a ser torturada e agredida com um porrete. O objetivo das autoras era descobrir o paradeiro de um celular que pertencia a uma delas.

Quando as suspeitas localizaram o celular, as agressões cessaram e elas abandonaram a vítima em uma via do Jardim Itamaracá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para a Santa Casa. Já a Polícia Militar, levou a ocorrência ao conhecimento da Polícia Civil.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, com maus-tratos e grave sofrimento físico ou moral.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também