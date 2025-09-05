Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Tudo por um celular: Mulher é sequestrada, torturada e espancada por dupla na Capital

Suspeitas usaram as agressões para ter informação sobre o aparelho telefônico, que seria de uma das valentonas; vítima foi socorrida com múltiplas lesões

05 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)   (Foto: Ilustrativa/Reprodução)

Mulher, de 40 anos, foi sequestrada, torturada e espancada por duas agressoras no final da tarde desta quinta-feira (5), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. As suspeitas buscavam detalhes do paradeiro de um celular que pertencia a uma delas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ferida, com lacerações na pele e hematomas generalizados pelo corpo.

A vítima relatou que foi forçada a entrar em um veículo e nele passou a ser torturada e agredida com um porrete. O objetivo das autoras era descobrir o paradeiro de um celular que pertencia a uma delas.

Quando as suspeitas localizaram o celular, as agressões cessaram e elas abandonaram a vítima em uma via do Jardim Itamaracá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para a Santa Casa. Já a Polícia Militar, levou a ocorrência ao conhecimento da Polícia Civil.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, com maus-tratos e grave sofrimento físico ou moral.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Caarapó
Polícia
Jovem invade casa e tenta beijar ex a força em Caarapó
Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena
Polícia
Jovem acorda sendo tocada pelo tio em casa e denuncia tentativa de estupro em Bodoquena
Ilustrativa
Polícia
Idoso é encontrado morto no fundo de lago em Terenos
'Cão Sarnento': PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital
Polícia
'Cão Sarnento': PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital
Silas e Aysla foram mortos por engano
Polícia
'Minha filha não foi poupada', mãe se revolta após réu pedir segurança por medo de morrer
Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS
Polícia
Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por executar o "Opalão do PCC" em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista tomba carreta carregada com ferro às margens da BR-163, em Dourados
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Polícia
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor