Polícia

Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital

Ela não soube identificar o agressor, tampouco a motivação do fato

13 setembro 2025 - 14h33
Imagem Ilustrativa

Mulher, de 31 anos, foi esfaqueada e ficou com a lâmina da faca cravada no abdômen durante a sexta-feira (12), após ser esfaqueada na região central de Campo Grande.

A vítima, segundo consta no boletim de ocorrência, relatou que estava acompanhada de algumas pessoas, mas não se recorda do local, quando uma briga generalizada começou.

Ela foi atingida por um golpe de faca e não soube identificar o agressor, tampouco a motivação do fato.

Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde precisou passar por procedimento cirúrgico para a retirada da lâmina, alojada no abdômen. A Polícia Militar esteve na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

