Polícia

Mulher leva mordida na mão ao negar Pix para ocompanheiro em Dourados

A confusão foi presenciada pela mãe do suspeito, que testemunhou a favor da nora

24 janeiro 2026 - 16h31Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher foi vítima de agressão na madrugada deste sábado (24), no bairro Canaã I, em Dourados. A ocorrência foi enquadrada como lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 0h40 para atender o caso em uma residência localizada na Rua Cândido de Carvalho. No local, a vítima relatou que estava em casa com o companheiro, que passou a ficar agressivo ‘do nada’ enquanto estava sob efeito de drogas.

Durante a discussão, o autor teria tentado se apoderar do aparelho celular da vítima contra a sua vontade, com a intenção de realizar uma operação bancária do tipo Pix. Diante da recusa, ele tentou tomar o celular à força e acabou causando uma lesão na mão esquerda da companheira ao mordê-la.

A mãe do autor presenciou as agressões e os gritos, acionou a Polícia Militar e confirmou os fatos relatados pela vítima. Diante da situação, os policiais precisaram conter e imobilizar o autor com o uso de algemas, em razão do estado de exaltação e agressividade, a fim de preservar a integridade física de todos os envolvidos.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

