Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'

Uma mulher, de 41 anos, foi encontrada nua pela polícia e presa em flagrante no sábado (16), após confessar ter matado o próprio pai, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Depois da prisão, ela alegou que sofria abusos desde pequena e que ele a prostituía.

Ao ser detida pelos Guardas Civis Municipais da cidade, a mulher afirmou que era prostituta e falou espontaneamente que havia matado o próprio pai, identificado como Marcos Ferreira Linhares, 74 anos, a facadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela, que é designer têxtil, afirmou à polícia que estava sob “forte estresse”. A mulher descreveu que pegou uma faca na cozinha e golpeou o pai na garganta e no abdômen após ele tomar café da manhã. Em seguida, tirou as roupas e saiu nua pela rua.

Marcos Ferreira Linhares foi encontrado morto em casa com a faca cravada no abdômen. De acordo com a filha, ele havia tido um AVC, não falava, tinha problemas de pressão e diabetes, entre outras comorbidades, e fazia uso de diversos medicamentos.

Em depoimento, ainda segundo o BO, ela disse não se lembrar de ter sido abusada pelo pai, mas afirmou que havia materiais de teor sexual relacionados à exploração sexual infantil no apartamento onde viviam. A mulher também alegou que o crime foi motivado pelo estresse acumulado ao cuidar sozinha do idoso há anos.

Ela relatou aos guardas municipais que havia um tablet, HDs e pen-drives no apartamento onde vivia com o pai, contendo vídeos relacionados à exploração sexual.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher andando nua antes da prisão. A suspeita passou por atendimento médico e depois foi presa pelo crime de homicídio.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Itanhaém e está sendo investigado. A suspeita foi encaminhada à cadeia feminina de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também