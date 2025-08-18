Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'

Ela alegou ainda que sofria abusos desde pequena

18 agosto 2025 - 19h21Brenda Assis

Uma mulher, de 41 anos, foi encontrada nua pela polícia e presa em flagrante no sábado (16), após confessar ter matado o próprio pai, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Depois da prisão, ela alegou que sofria abusos desde pequena e que ele a prostituía.

Ao ser detida pelos Guardas Civis Municipais da cidade, a mulher afirmou que era prostituta e falou espontaneamente que havia matado o próprio pai, identificado como Marcos Ferreira Linhares, 74 anos, a facadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela, que é designer têxtil, afirmou à polícia que estava sob “forte estresse”. A mulher descreveu que pegou uma faca na cozinha e golpeou o pai na garganta e no abdômen após ele tomar café da manhã. Em seguida, tirou as roupas e saiu nua pela rua.

Marcos Ferreira Linhares foi encontrado morto em casa com a faca cravada no abdômen. De acordo com a filha, ele havia tido um AVC, não falava, tinha problemas de pressão e diabetes, entre outras comorbidades, e fazia uso de diversos medicamentos.

Em depoimento, ainda segundo o BO, ela disse não se lembrar de ter sido abusada pelo pai, mas afirmou que havia materiais de teor sexual relacionados à exploração sexual infantil no apartamento onde viviam. A mulher também alegou que o crime foi motivado pelo estresse acumulado ao cuidar sozinha do idoso há anos.

Ela relatou aos guardas municipais que havia um tablet, HDs e pen-drives no apartamento onde vivia com o pai, contendo vídeos relacionados à exploração sexual.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher andando nua antes da prisão. A suspeita passou por atendimento médico e depois foi presa pelo crime de homicídio.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Itanhaém e está sendo investigado. A suspeita foi encaminhada à cadeia feminina de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa da Capital
Polícia
Homem morre na Santa Casa após ser eletrocutado em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após bater em 'garota do job' ao se recusar a pagar por programa
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Polícia
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso
O ataque aconteceu na tarde de domingo
Polícia
Família é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ataque de abelhas matar animais em MS
Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã
Polícia
Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã
O acidente aconteceu na noite de sexta-feira
Polícia
Adolescente morre ao sofrer acidente grave em Santa Rita do Pardo
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS