Operação apreende droga oculta em caixa de som com ajuda de cão farejador na capital

Na manhã desta sexta-feira (14), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) realizou uma operação de fiscalização em transportadoras, utilizando o cão de detecção K9-COLT.

Durante a operação, o animal indicou positivamente para uma embalagem, sinalizando a possível presença de substâncias ilícitas.

Ao inspecionarem o pacote, os policiais encontraram 8 porções de haxixe, totalizando 8,042 kg, escondidas dentro de uma caixa de som. A encomenda, que partiu de Ponta Porã, tinha como destino a cidade de Campo Grande.

A DENAR estima que o prejuízo causado aos traficantes seja de aproximadamente R$ 562.940,00.

O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia, e as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela remessa e o destinatário da droga.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também