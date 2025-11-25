Operação do Gaeco prende pai e irmãos de deputado estadual em Dourados

Luiz Vinicius e Sarah Chaves atualizado em 25/11/2025 às 09h25

Ainda sem identificar o objetivo da operação, equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) prenderam o pai e dois irmãos do deputado estadual Neno Razuk (PL), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 25.

A ação policial se estende pela capital sul-mato-grossense, com cumprimento de mandados de busca e apreensão. Um dos endereços está ligado ao político Rhiad Abdulahad.

Segundo apurado pela reportagem, Roberto Razuk, pai de Neno, teria realizado pagamento das custas judiciais da Criativa Technology via PIX, de Sergio Donizete Balthazar, na ação judicial contra a Lotesul em Dourados.

Na lista da investigação ainda consta os irmãos Rafael e Jorge Razuk, que também foram presos em Dourados.

Há também a suspeita que o mandado de prisão seja realizado contra Rhiad, mas na casa dele, enquanto no escritório que ele é sócio, apenas foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Neno Razuk já foi incluído em operação recente do Gaeco, que apurava o jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

