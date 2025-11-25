Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Operação do Gaeco prende pai e irmãos de deputado estadual em Dourados

Ação policial também se estende a Campo Grande, com cumprimento de outros mandados

25 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 25/11/2025 às 09h25
Polícia Militar auxilia na operação em Campo GrandePolícia Militar auxilia na operação em Campo Grande   (Sarah Chaves)

Ainda sem identificar o objetivo da operação, equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) prenderam o pai e dois irmãos do deputado estadual Neno Razuk (PL), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 25.

A ação policial se estende pela capital sul-mato-grossense, com cumprimento de mandados de busca e apreensão. Um dos endereços está ligado ao político Rhiad Abdulahad.

Segundo apurado pela reportagem, Roberto Razuk, pai de Neno, teria realizado pagamento das custas judiciais da Criativa Technology via PIX, de Sergio Donizete Balthazar, na ação judicial contra a Lotesul em Dourados.

Na lista da investigação ainda consta os irmãos Rafael e Jorge Razuk, que também foram presos em Dourados.

Há também a suspeita que o mandado de prisão seja realizado contra Rhiad, mas na casa dele, enquanto no escritório que ele é sócio, apenas foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Neno Razuk já foi incluído em operação recente do Gaeco, que apurava o jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lipoless Ético é um dos produtos proibidos no Brasil
Polícia
Receita Federal tenta coibir entrada de remédios para emagrecer em Mato Grosso do Sul
Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
Polícia
Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
O menino, de 9 anos, teve seus dedos decepados após sofrer um episódio de violência em uma escola em Portugal
Polícia
Criança brasileira tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal: 'é o dedo do seu filho'
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Homem agride e ameaça matar cunhado durante briga em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem tenta matar irmão a facadas durante briga no Noroeste
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Polícia
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Delegacia de Ladário
Polícia
Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital