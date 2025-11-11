Operação em Campo Grande descobre que falsos policiais federais extorquiam faccionados

Operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 11, descobriu que criminosos se passavam por policiais federais para extorquir traficantes e até membros de facções criminosas.

Um dos alvos atuava em Campo Grande, mas os demais também estavam inseridos no estado de Goiás. Foram cumpridos 11 de mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária.

Segundo a nota da PF, as investigações começaram em março deste ano, onde denúncias apontavam negociações e reuniões realizadas nas proximidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás arquitetadas pelos extorsionários.

Nessas ocasiões, os criminosos se passavam por policiais federais e solicitavam valores a outros criminosos, prometendo uma falsa "imunidade" nas supostas investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Goiânia, Goianira e Trindade, todas em Goiás, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A ação é uma continuidade da primeira fase das investigações e visa desarticular todos os envolvidos nas diferentes fases do crime, desde a seleção dos alvos até a abordagem e extorsão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também