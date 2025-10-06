Menu
Polícia

Padrasto alega 'correção', mas é preso por agredir enteado com deficiência na Capital

Após a agressão, mãe e as crianças se trancaram em um dos cômodos até a chegada da Polícia Militar

06 outubro 2025 - 09h39Luiz Vinicius

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de ter agredido o enteado, de 6 anos, portador de necessidades especiais, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele também teria ameaçado a companheira, de 30 anos, durante o domingo (5).

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a criança foi agredida após ter se levantado da cama para utilizar o banheiro. Quem teria observado as agressões foi a irmã do menino, que denunciou o fato para a mãe.

O padrasto teria desferido um tapa no peito do garoto, alegando que ele teria o desobedecido, dizendo ainda que isso seria uma forma de "corrigir" o menino.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe das crianças, que decidiu se trancar em um dos cômodos da residência. Aos militares, ela também contou que vem sendo ameaçada de maneira rotineira pelo companheiro, onde ele diz que caso ela "traia" ele, a mulher iria se ver com ele.

Ainda para os policiais, ela disse que mantém um relacionamento amoroso com o suspeito há quatro anos, não tendo filhos com ele, sendo que os dois filhos seriam de outro relacionamento.

O caso foi levado ao conhecimento da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o homem foi autuado por ameaça e maus-tratos qualificado, se o crime é praticado contra menor de 14 anos.

