Padrasto é denunciado por abusar de enteada e mulher é presa por dar bebida a ela em MS

Mulher, de 38 anos, procurou a Polícia Militar de Rio Verde de Mato Grosso, na noite do último domingo, dia 4, para denunciar que uma adolescente de 15 anos, integrante de sua família, estaria sendo vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto, de 42 anos.

A adolescente confirmou aos policiais que os abusos teriam ocorrido ao longo de cerca de três anos, com registros mais recentes em 2025, sendo o último no mês de outubro. Ela afirmou ainda que já havia relatado os fatos à mãe, que não acreditou na denúncia.

Segundo informações publicadas pelo portal Rio Verde News, a Polícia Militar encaminhou a adolescente e a denunciante à Delegacia de Polícia Civil. Em seguida, a mãe da vítima e o padrasto suspeito foram localizados em um local público da cidade e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Durante os procedimentos, a conselheira identificou indícios de que a adolescente havia consumido bebida alcoólica. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizado o teste do etilômetro, que apontou 0,13 mg/L de álcool no organismo.

A adolescente relatou que teria ingerido a bebida na companhia de familiares, durante um momento de lazer em uma área de rio. Diante disso, a mulher de 38 anos foi presa em flagrante por fornecer bebida alcoólica a menor de idade, crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prisão foi ratificada pela autoridade policial. O homem de 42 anos, apontado como suspeito dos abusos, segue sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Verde.

