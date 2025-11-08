Padrasto é preso em flagrante por estuprar enteada de 14 anos em Sonora

Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã deste sábado, dia 8 de novembro, após ser acusado de violentar sexualmente a enteada, de 14 anos, na cidade de Sonora - a 361 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi localizado em Ouro Branco do Sul, no interior do Mato Grosso, em um trabalho conjunto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar de Mato Grosso.

Detalhes divulgados pela instituição, apontam que a adolescente deu entrada na unidade hospitalar durante a madrugada deste sábado, relatando o episódio de estupro.

A equipe da Polícia Civil de Sonora foi acionada pelos médicos do hospital e os policiais conversaram com a mãe da vítima. A mulher explicou que ao retornar da escola, encontrou a filha abalada e chorando.

Na conversa, soube que a menina foi estuprada pelo padrasto, afirmando ainda que não foi a primeira vez que o abuso acontecia. Com as informações em mãos, a Polícia Civil armou uma campana nas proximidades da residência da família durante a madrugada e até a manhã deste sábado, quando receberam a informação que ele poderia estar em uma cidade no interior de Mato Grosso.

Na investigação, o endereço do esconderijo foi repassado aos policiais, que pediram ajuda da Polícia Militar de Ouro Branco do Sul, que conseguiram localizar o indivíduo e realizar a prisão em flagrante.

A equipe da Polícia Civil de Sonora se deslocou até a cidade mato-grossense e deu voz de prisão ao padrasto, que após passar por exame de corpo de delito, foi reconduzido para a cidade sul-mato-grossense.

