(67) 99647-9098
Polícia

Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'

Ele chegou a fugir após o crime, mas foi localizado e preso pelas autoridades locais

05 setembro 2025 - 18h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem, de 23 anos, atirou na cabeça do próprio filho, de apenas 2 anos, para não pagar mais pensão. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (2), em Temuco, região de La Araucanía, no Chile.

Segundo informações da polícia, o suspeito brigava com a mãe da criança quando sacou um revólver e disparou contra o menino, fugindo em seguida.

A mãe do garoto procurou a polícia carregando a criança ferida nos braços. De acordo com as autoridades, o pai atirou na cabeça do filho. O menino foi levado a um hospital da região, onde permanece em estado grave. A imprensa local noticiou que o bebê está “entre a vida e a morte”.

Cerca de 40 minutos após o ataque, o suspeito foi localizado e preso em outra parte da cidade. Durante a prisão, ele apontou uma arma de fogo contra um policial, mas foi detido.

Para os policiais, o homem contou que atirou no filho pois estava “cansado de pagar pensão alimentícia”. O caso chocou a cidade e está sendo investigado pelas autoridades locais.

