Pai mata gato de estimação após filha não aceitar pesquisar conteúdo adulto em MS

Homem, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante durante a madrugada deste domingo, dia 9 de novembro, após matar o gato de estimação e agredir a própria filha, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O motivo para tudo isso? A filha não aceitou pesquisar um conteúdo adulto solicitado por ele, gerando uma revolta no agressor.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, após a negativa da filha, o homem arremessou o gato de estimação contra o chão, causando a morte do animal, e ainda agrediu fisicamente a jovem.

Com medo da reação do pai, a vítima fugiu de casa e se refugiou no imóvel de uma madrinha, que mora nas proximidades. Abalada, a menina ainda passou a se automutilar, causando lesão nos punhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a jovem. Já em relação ao homem, a Polícia Militar conseguiu localizá-lo ainda na casa, onde foi preso em flagrante. Ele apresentava comportamento agressivo e sinais de embriaguez.

