Menu
Menu Busca domingo, 09 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pai mata gato de estimação após filha não aceitar pesquisar conteúdo adulto em MS

Insatisfeito com a recusa, homem ainda agrediu a jovem que se refugiou na casa de uma madrinha

09 novembro 2025 - 12h15Luiz Vinicius
Polícia Militar prendeu o homem em flagrantePolícia Militar prendeu o homem em flagrante   (Divulgação/PMMS)

Homem, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante durante a madrugada deste domingo, dia 9 de novembro, após matar o gato de estimação e agredir a própria filha, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O motivo para tudo isso? A filha não aceitou pesquisar um conteúdo adulto solicitado por ele, gerando uma revolta no agressor.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, após a negativa da filha, o homem arremessou o gato de estimação contra o chão, causando a morte do animal, e ainda agrediu fisicamente a jovem.

Com medo da reação do pai, a vítima fugiu de casa e se refugiou no imóvel de uma madrinha, que mora nas proximidades. Abalada, a menina ainda passou a se automutilar, causando lesão nos punhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a jovem. Já em relação ao homem, a Polícia Militar conseguiu localizá-lo ainda na casa, onde foi preso em flagrante. Ele apresentava comportamento agressivo e sinais de embriaguez.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Idosa foi atacada na perna direita
Polícia
Idosa fica ferida ao ser atacada por cachorro do vizinho em Nova Andradina
Robinho foi preso em flagrante
Polícia
'Robinho' é preso sob acusação de matar homem com várias facadas em Água Clara
Imagem ilustrativa
Polícia
Campo-grandense tem carro incendiado e vizinha denuncia dois suspeitos
Polícia Civil investiga o caso
Polícia
Rapaz é assassinado com tiro no peito após discussão com homem em Rio Verde
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
Jovem pede ajuda em lanchonete após levar facada no peito em Campo Grande
Prisão aconteceu em cidade do interior de Mato Grosso
Polícia
Padrasto é preso em flagrante por estuprar enteada de 14 anos em Sonora
Agressões aconteceram em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Mulher é atacada a facadas após discussão com marido em Figueirão
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros
Pessoas do estabelecimento precisaram se abrigar após os disparos
Polícia
VÍDEO: Câmera capta disparos e desespero durante atentado a dupla em Sonora
Adolescente levou um tiro de raspão na cabeça
Polícia
Jovem é ferido com cinco tiros e adolescente é atingido em atentado em Sonora

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Moto e entorpecentes apreendidos -
Polícia
Força Tática fecha 'boca do Pardal' na região norte e prende dois em flagrante