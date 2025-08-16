Menu
Polícia

Com carro roubado, homem tenta fugir da PM e capota próximo a aterro em Campo Grande

Suspeito foi socorrido e policiais encontraram placas frias no veículo, além de constatar que o carro tinha registro de roubo em Naviraí

16 agosto 2025 - 13h31Luiz Vinicius
Carro ficou bastante danificadoCarro ficou bastante danificado   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Perseguição envolvendo um veículo Volkswagen Voyage e a Polícia Militar terminou com o capotamento do carro de passeio próximo ao aterro sanitário, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande, no final da manhã deste sábado (16).

A reportagem soube que a viatura da polícia estava realizando rondas em bairros próximos, quando avisto o carro em atitude suspeita. O veículo era conduzido por um homem, de 35 anos.

Ao tentar realizar a abordagem, o condutor do Voyage saiu em disparada pelas vias e acessou a rua Evelina Figueiredo Selingardi rumo ao anel viário. Pela rodovia, fez manobras para tentar despistar o carro da polícia, alternando os sentidos da pista.

Porém, em uma dessas manobras, o suspeito perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em uma pequena área de vegetação nas margens da rodovia. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fraturas em membros e na costela.

Antes, ele relatou que já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Militar checou o veículo e constatou que havia um registro de roubo, oriundo na cidade de Naviraí.

As duas placas usadas no veículo eram frias e no interior do carro, os policiais encontraram mais um par de placa falsa. Nada de ilícito foi encontrado, como drogas ou armas.

