Polícia

Polícia apreende R$ 1,29 milhão em produtos contrabandeados em residência no bairro Tijuca

A casa servia de depósito, no local, ainda foi localizado um caminhão com diversos produtos como celulares, cigarros eletrônicos, roupas, entre outros

19 novembro 2025 - 18h22Taynara Menezes
Ao todo, o caminhão transportava 4.500 kg de produtos proibidosAo todo, o caminhão transportava 4.500 kg de produtos proibidos   (Foto: PCMS)

Cerca de R$ 1,29 milhão em produtos contrabandeados e descaminhados foram apreendidos pelo Garras, nesta terça-feira (18), após uma denúncia que indicava a retomada de atividades ilegais por um indivíduo preso em agosto deste ano. A informação apontava que o suspeito teria voltado a movimentar mercadorias ilegais em Campo Grande.

A equipe se dirigiu a uma residência no bairro Tijuca, supostamente usada como depósito, onde vizinhos relataram que três homens fugiram minutos antes em veículos distintos e em alta velocidade. A denúncia também indicava que parte da carga era enviada para outros estados por meio de uma transportadora localizada na saída para Três Lagoas.

Durante as diligências, os policiais encontraram um dos motoristas já abordados na ação anterior, desta vez descarregando uma van carregada de perfumes e óculos estrangeiros. No mesmo imóvel, um caminhão também foi localizado, lotado de vitaminas, cigarros eletrônicos, celulares, óculos, roupas e outros itens ilegais.

Ao todo, o caminhão transportava 4.500 kg de produtos proibidos, enquanto a van continha 2.500 kg de mercadorias descaminhadas. Os dois veículos foram apreendidos.

O motorista da van foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. As investigações continuam para identificar e indiciar o responsável pela carga. A operação integra o programa Protetor das Divisas e das Fronteiras, da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, com foco no combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

