Polícia

Polícia investiga morte de detento em cela com outros 71 presos na Capital

Audinei Edison havia ingressado recentemente no Instituto Penal, mas não era considerado faccionado

09 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Instituto Penal de Campo GrandeInstituto Penal de Campo Grande   (Reprodução/Agepen)

Audinei Edison de Carvalho, de 46 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira (8), no Instituto Penal de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

No boletim de ocorrência, não consta detalhes referentes a causa da morte. Inicialmente, o registro policial aponta que a vítima possuía histórico médico e havia ingressado recentemente, não sendo faccionado.

Quando as autoridades chegaram no local, encontraram Audinei no ambulatório do local, sem sinais vitais e com o óbito já constatado.

Ele estava em uma cela com outros 71 internos e devido a essa quantidade de detentos, a equipe da Polícia Civil e Científica, como também de plantão do presídio, não foi possível ter acesso à cela por questões de segurança.

Diante disso, foi requisitado o exame necroscópico para identificar as causas da morte e seguir com os procedimentos.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

