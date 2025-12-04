Polícia Militar apreende 47 kg de cocaína e desativa laboratório de refino em Três Lagoas

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam cerca de 47 quilos de cocaína e desativaram um laboratório de refino da droga durante a Operação Codesul II, nesta quarta-feira (3), em Três Lagoas.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, a ação começou quando uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento no bairro Santa Rita e abordou uma Ford Ranger em atitude suspeita. Durante a revista, foi encontrado 1 kg de cocaína no veículo.

A partir da apreensão, os policiais realizaram buscas no imóvel de onde o suspeito havia saído. No local, considerado um laboratório industrial de refino, foram encontrados 51 pacotes de cocaína, totalizando 43,65 kg, além de 2,9 kg do entorpecente em barras.

Também foram apreendidos diversos materiais usados na produção e embalagem da droga, como balanças de precisão, soda cáustica, ácido sulfúrico, éter, prensa hidráulica de 30 toneladas e embalagens plásticas para selagem a vácuo.

Ao todo, a quantidade de cocaína apreendida está avaliada em mais de R$ 3,5 milhões. Não há informações sobre prisões.

