Polícia Militar de MS comemora 190 anos com solenidade e reforço em efetivo

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) celebrou nesta sexta-feira (5) seus 190 anos de história, em uma solenidade que reuniu autoridades civis e militares e destacou a trajetória da corporação em disciplina, modernização e compromisso com a segurança da população.

O governador Eduardo Riedel (PP) destacou o papel estratégico da PMMS para o desenvolvimento do Estado e a atração de investimentos.

“Do ano passado para cá, incorporamos 914 novos integrantes, fruto de um esforço enorme do Executivo para manter a corporação atualizada e preparada. Investimos no que há de melhor em tecnologia, inteligência e integração, não só com outros estados, mas também com outros países. É isso que nos permite afirmar com orgulho que temos um Estado em ordem e seguro”, afirmou.

O efetivo da PMMS foi ampliado recentemente com a formatura de 427 novos soldados, uma das maiores turmas da história do Estado.

Entre 2023 e 2025, mais de R$ 91 milhões foram investidos na modernização e estruturação da corporação, contemplando armamentos, viaturas, bens móveis e obras de infraestrutura, incluindo o Batalhão da Polícia Militar de Chapadão do Sul e as bases da Polícia Militar Rodoviária Estadual em Ipezal (Angélica) e Maracaju.

Em abril de 2025, a PMMS recebeu 42 motocicletas e 89 fuzis destinados a unidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, em um investimento de R$ 4,4 milhões para reforçar o policiamento ostensivo.

Medalhas e homenagens

Durante a solenidade, foram entregues Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar a 227 personalidades civis e militares, reconhecendo contribuições relevantes para a corporação e para a segurança pública. O evento contou ainda com guarda de honra e desfile da tropa.

Atualmente, a PMMS conta com 5.929 militares da ativa e 5.061 da reserva, atuando em policiamento ostensivo e preventivo, além de operações contra crimes transfronteiriços, com expertise em áreas urbanas, rurais e pantaneiras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também