Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju

Ela afirmou que entregaria os remédios em Campo Grande

05 janeiro 2026 - 18h55Luiz Vinicius

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrada carregando 130 caixas de 'monjauro' em uma van, na cidade de Maracaju.

A fiscalização aconteceu na região da BR-267, quando os policiais pararam uma van que seguia de Ponta Porã para Campo Grande.

Durante a entrevista com uma passageira, ao ser questionada sobre o que ela transportava, a mulher confessou que levava medicamentos. 

Na bagagem da passageira foram encontradas 130 caixas do medicamento “Tirzepartida”. A mulher disse que entregaria a mercadoria na capital.

Ela foi presa e encaminhada à Polícia Federal em Dourados, juntamente com os medicamentos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Picape estava com vários pacotes de cigarro
Polícia
Motorista é preso com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Campo Grande
Os dois foram presos pelo SIG
Polícia
Procurados, mãe e filho são presos por atirar contra dupla em conveniência de Dourados
Prisão aconteceu na cidade de Água Clara
Polícia
Taxista é preso horas após esfaquear namorada em tentativa de feminicídio em Ribas
Polícia Militar chegou a ser acionada
Polícia
Suspeito de abusar de enteada é espancado por 'justiceiros' em Três Lagoas
Homem foi encontrado próximo a uma árvore
Polícia
Homem é encontrado morto próximo à árvore em Três Lagoas
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Polícia
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Mulher e jovem são procurados por tentativa de homicídio qualificado
Polícia
VÍDEO: Polícia procura por dupla que atirou contra duas pessoas em conveniência de Dourados
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
Polícia
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
PRF em fiscalizações em Campo Grande -
Polícia
Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS
Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital