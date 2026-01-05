Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrada carregando 130 caixas de 'monjauro' em uma van, na cidade de Maracaju.
A fiscalização aconteceu na região da BR-267, quando os policiais pararam uma van que seguia de Ponta Porã para Campo Grande.
Durante a entrevista com uma passageira, ao ser questionada sobre o que ela transportava, a mulher confessou que levava medicamentos.
Na bagagem da passageira foram encontradas 130 caixas do medicamento “Tirzepartida”. A mulher disse que entregaria a mercadoria na capital.
Ela foi presa e encaminhada à Polícia Federal em Dourados, juntamente com os medicamentos.
