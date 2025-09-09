Polícia prende traficante e apreende 60 pés de maconha em casa de Paranaíba

Uma carga com mais de 60 pés de maconha foi apreendida durante a tarde desta terça-feira (9), na cidade de Paranaíba.

Conforme as informações divulgadas pelo site Paranaíba Notícia, a ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, com apoio de radiopatrulhas, após denúncia de movimentação suspeita no local.

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma estufa usada para o cultivo da droga, além de porções já prontas para consumo.

O morador admitiu ser o proprietário das plantações e acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também