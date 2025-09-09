Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia prende traficante e apreende 60 pés de maconha em casa de Paranaíba

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma estufa usada para o cultivo da droga, além de porções já prontas para consumo

09 setembro 2025 - 19h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: jcomp/Freepik)

Uma carga com mais de 60 pés de maconha foi apreendida durante a tarde desta terça-feira (9), na cidade de Paranaíba.

Conforme as informações divulgadas pelo site Paranaíba Notícia, a ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, com apoio de radiopatrulhas, após denúncia de movimentação suspeita no local.

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma estufa usada para o cultivo da droga, além de porções já prontas para consumo.

O morador admitiu ser o proprietário das plantações e acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítia foi encontrada na manhã de hoe
Polícia
Garota de programa é assassinada e concretada em quarto
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cassilândia
Polícia
Mulher morre ao pedalar em trilha com o marido em Cassilândia
Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados
Polícia
Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após cair no banheiro de casa em Campo Grande
Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande
Polícia
Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande
Motociclista foi atingido por tentar realizar uma conversão
Polícia
Motociclista que se acidentou na Tamandaré morre na Santa Casa
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande
Viatura PCMS -
Polícia
Caso de homicídio no bairro Vila Danúbio Azul é encerrado sem apontar autoria

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande