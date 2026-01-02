Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Preso, suspeito de matar homem a facadas havia deixado cadeia há duas semanas em Coxim

Ele estava preso pela autoria de uma tentativa de homicídio, ocorrido em maio deste ano

02 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o crimeLocal onde aconteceu o crime   (Edição MS)

Alisson Rodrigues Xavier, de 39 anos, preso na última quarta-feira, dia 31, pela suspeita do homicídio contra Adriano Aparecido Maia, de 34 anos, em Coxim, havia deixado a cadeia há 13 dias.

O crime aconteceu na terça-feira, no dia 30, e a prisão do suspeito ocorreu no dia seguinte ao homicídio. Ele estava preso no Estabelecimento Penal de Coxim pela autoria de uma tentativa de homicídio, ocorrido em maio deste ano.

Segundo informações do site Edição MS, a prisão foi efetuada por equipe da Força Tática, no bairro Santa Maria, na mesma residência onde o crime também aconteceu. 

Levado para a delegacia, ele foi autuado pelo homicídio e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 2.

A situação começou em uma residência na rua Pedro Souza Campos, mas após ser esfaqueado, o homem correu por alguns metros e caiu na rua 23 de Dezembro, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o site local, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrê-lo, no entanto, quando os militares chegaram ao local, a vítima já não apresentava mais sinais vitais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento do esfaqueamento
Polícia
Esfaqueado na virada do ano em Aquidauana é transferido em estado grave para Capital
Geovani foi morto com um tiro na cabeça
Polícia
Idoso preso por assassinar homem no São Jorge da Lagoa é solto pela Justiça
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Polícia Civil deve investigar o caso -
Polícia
Após término, engenheiro sofre perseguição e extorsão por parte da ex em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Bebedeira termina com furto de celular e homem agredido por três no Itamaracá
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem discute com esposa e leva a pior ao ser esfaqueado por ela em Campo Grande
Violência doméstica -
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Suspeito usou uma faca para abordar a vítima
Polícia
PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital
Mulher estava em um reservatório de água
Polícia
Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital