Preso, suspeito de matar homem a facadas havia deixado cadeia há duas semanas em Coxim

Alisson Rodrigues Xavier, de 39 anos, preso na última quarta-feira, dia 31, pela suspeita do homicídio contra Adriano Aparecido Maia, de 34 anos, em Coxim, havia deixado a cadeia há 13 dias.

O crime aconteceu na terça-feira, no dia 30, e a prisão do suspeito ocorreu no dia seguinte ao homicídio. Ele estava preso no Estabelecimento Penal de Coxim pela autoria de uma tentativa de homicídio, ocorrido em maio deste ano.

Segundo informações do site Edição MS, a prisão foi efetuada por equipe da Força Tática, no bairro Santa Maria, na mesma residência onde o crime também aconteceu.

Levado para a delegacia, ele foi autuado pelo homicídio e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 2.

A situação começou em uma residência na rua Pedro Souza Campos, mas após ser esfaqueado, o homem correu por alguns metros e caiu na rua 23 de Dezembro, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o site local, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrê-lo, no entanto, quando os militares chegaram ao local, a vítima já não apresentava mais sinais vitais.

