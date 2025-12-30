Menu
Homem é assassinado com golpes de faca no pescoço em Coxim

Polícia já trabalha com a identificação de um suspeito conhecido no meio policial

30 dezembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Homem morreu com golpes de facaHomem morreu com golpes de faca   (Edição MS)

Adriano Aparecido Maia Siqueira, de 34 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira, dia 30, após se envolver em uma discussão e briga com outro indivíduo, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

A situação começou em uma residência na rua Pedro Souza Campos, mas após ser esfaqueado, o homem correu por alguns metros e caiu na rua 23 de Dezembro, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Edição MS, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrê-lo, no entanto, quando os militares chegaram ao local, a vítima já não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

Ainda conforme o site local, as autoridades ouviram algumas testemunhas e já possuem um suspeito na mira, que seria conhecido no meio policial.

