Briga entre famílias termina com seis acusados de tentativa de homicídio em Dourados

Uma confusão entre membros de duas famílias na aldeia Jaguapiru, em Dourados, terminou com seis pessoas sendo acusadas de tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (27).

De acordo com o site Dourados News, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que um grupo estaria arremessando pedras em veículos na entrada da reserva indígena. Nenhum suspeito foi localizado no primeiro atendimento, mas mais tarde a corporação recebeu novas informações sobre uma briga dentro da aldeia e voltou ao local.

Dois irmãos, de 19 e 25 anos, foram presos em flagrante. O pai e dois filhos adultos sofreram ferimentos graves e precisaram ser levados ao Hospital da Vida pelo Samu, sendo que um deles estava em estado crítico. Outro familiar, de 58 anos, também ficou ferido.

No imóvel onde ocorreu a confusão, foram apreendidos facão, enxada, pá e outros objetos usados na briga. Segundo o boletim de ocorrência, todos os envolvidos aparecem como vítimas e suspeitos, já que se agrediram mutuamente.

A Polícia Civil continua investigando as causas da briga e a dinâmica do conflito, que ainda não foram esclarecidas.

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