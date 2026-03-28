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Briga entre famílias termina com seis acusados de tentativa de homicídio em Dourados

Conflito na aldeia Jaguapiru envolveu armas brancas e deixou feridos graves; Polícia Civil investiga

28 março 2026 - 14h50Taynara Menezes
Materiais apreendidos pela polícia Materiais apreendidos pela polícia   (Foto: Dourados News)

Uma confusão entre membros de duas famílias na aldeia Jaguapiru, em Dourados, terminou com seis pessoas sendo acusadas de tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (27).

De acordo com o site Dourados News, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que um grupo estaria arremessando pedras em veículos na entrada da reserva indígena. Nenhum suspeito foi localizado no primeiro atendimento, mas mais tarde a corporação recebeu novas informações sobre uma briga dentro da aldeia e voltou ao local.

Dois irmãos, de 19 e 25 anos, foram presos em flagrante. O pai e dois filhos adultos sofreram ferimentos graves e precisaram ser levados ao Hospital da Vida pelo Samu, sendo que um deles estava em estado crítico. Outro familiar, de 58 anos, também ficou ferido.

No imóvel onde ocorreu a confusão, foram apreendidos facão, enxada, pá e outros objetos usados na briga. Segundo o boletim de ocorrência, todos os envolvidos aparecem como vítimas e suspeitos, já que se agrediram mutuamente.

A Polícia Civil continua investigando as causas da briga e a dinâmica do conflito, que ainda não foram esclarecidas.

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