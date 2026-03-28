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Ossada humana é encontrada por trabalhadores às margens da BR-359

Restos mortais de homem de aproximadamente 50 anos foram recolhidos e encaminhados ao IML; Polícia Civil investiga o caso

28 março 2026 - 12h08Taynara Menezes
Calça encontrada no localCalça encontrada no local   (Foto: Coxim Agora)

Na manhã desta quinta-feira (26), trabalhadores que realizavam serviços de roçada às margens da BR-359, no km 166, a cerca de 63 quilômetros de Coxim, encontraram uma ossada humana. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

De acordo com o site Coxim Agora, a ossada pertence a um homem de estatura baixa, cerca de 1,60 metro, com idade estimada em torno de 50 anos. Um detalhe que pode auxiliar na identificação são sinais de cirurgia no cotovelo esquerdo. A vítima vestia uma calça preta, tipo agasalho.

Os trabalhadores acionaram a Polícia Civil de Coxim assim que se depararam com os restos mortais. Uma equipe do Núcleo Regional de Perícias confirmou que se tratava de uma ossada humana completa. Após os procedimentos periciais, os restos foram recolhidos e encaminhados ao IML da cidade.

O caso foi registrado como encontro de cadáver e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil, que busca identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

 

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