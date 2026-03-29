Casal é encontrado morto dentro de residência em Anastácio

Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50, foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam, na noite deste sábado (28), em Anastácio.
O caso ocorreu em uma residência na rua Nicandro Saravy, no bairro Vila Jui. Conforme as informações do site Princesinha News, os dois já estavam sem vida quando foram localizados.
No interior do imóvel, havia vestígios de sangue, indicando possível ocorrência de natureza violenta. A área foi isolada para os trabalhos de perícia.
Exames necroscópicos foram solicitados, e o caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e a motivação do crime.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Homem é morto a facadas após confusão em Dourados
Interior
Briga entre famílias termina com seis acusados de tentativa de homicídio em Dourados
Interior
Acidente na MS-080 deixa um morto e quatro feridos, incluindo criança
Interior
Ossada humana é encontrada por trabalhadores às margens da BR-359
Interior
Investimentos em saneamento beneficiam 49 cidades de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS nega liberdade a homem investigado por estupro de filhas
Interior
Via apadrinhamento, abrigo infantil em Costa Rica ganha videogame e TV
Polícia
Câmera registra ataque a tiros contra caseiro em fazenda em Rochedo
Polícia
Caseiro é alvo de ataque a tiros em fazenda de Rochedo em meio a disputa de herança
Interior