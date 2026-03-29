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Casal é encontrado morto dentro de residência em Anastácio

Corpos foram localizados com vestígios de violência; caso é investigado

29 março 2026 - 12h02Taynara Menezes

Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50, foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam, na noite deste sábado (28), em Anastácio.

O caso ocorreu em uma residência na rua Nicandro Saravy, no bairro Vila Jui. Conforme as informações do site Princesinha News, os dois já estavam sem vida quando foram localizados.

No interior do imóvel, havia vestígios de sangue, indicando possível ocorrência de natureza violenta. A área foi isolada para os trabalhos de perícia.

Exames necroscópicos foram solicitados, e o caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e a motivação do crime.

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