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Homem é morto a facadas após confusão em Dourados

Vítima foi atingida por golpes no peito e morreu antes da chegada do socorro

29 março 2026 - 09h35Taynara Menezes

Fabiano Lima da Rocha, de 38 anos, foi morto a facadas na noite deste sábado (29) no bairro Jardim Márcia, em Dourados. O Socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu. 

Conforme apurado pelo Dourados News, o crime aconteceu no cruzamento das ruas Joaquim Lourenço Filho e João M. dos Santos. Fabiano foi atingida por quatro golpes de faca na região do peito.

Antes do homicídio, Fabiano teria se envolvido em uma briga em uma casa na Rua Juscelino Kubitschek, nas proximidades. Após o desentendimento, ele saiu e foi até a esquina, onde ocorreu o ataque.

Relatos apontam que, durante uma nova confusão, ele teria feito disparos para o alto. Na tentativa de desarmá-lo, um tiro acabou ferindo uma pessoa na mão, que foi socorrida e levada a uma unidade de saúde.

Equipes do Samu foram acionadas, mas ele já estava morto. Apesar das informações de que a vítima estaria armada, nenhuma arma de fogo foi encontrada. A Polícia Civil investiga o caso.

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