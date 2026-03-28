Acidente na MS-080 deixa um morto e quatro feridos, incluindo criança

Um grave acidente na MS-080, entre Campo Grande e Rochedo, deixou uma pessoa morta e quatro feridos na manhã deste sábado (28). A vítima fatal, um homem, ainda não foi identificada.

Segundo informações, o acidente envolveu um Pálio Weekend e outro veículo. A pessoa que estava no Pálio precisou ser retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Duas das vítimas estão estáveis, incluindo uma criança, e outras duas sofreram fraturas.

O Pálio Weekend ficou bastante destruído com o impacto, e o outro carro foi parar nas margens da rodovia. A Polícia Militar esteve no local para orientar o trânsito, que precisou ser desviado pela estrada de terra ao lado da pista.

Até o momento, não há informações sobre a causa da colisão. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.

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