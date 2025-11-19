Prisma é apreendido com mais de uma tonelada de maconha na MS-164

Um carro Prisma foi apreendido com 1.154 quilos de maconha em ação realizada nesta terça-feira (18) pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS-164, em Ponta Porã. A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na área rural do município, quando a equipe se deparou com o veículo trafegando em alta velocidade no sentido contrário.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista abandonou o automóvel e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Buscas foram feitas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

Dentro do veículo havia vários tabletes de maconha, totalizando mais de uma tonelada da droga. O carregamento, estimado em cerca de R$ 2,4 milhões, foi encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF disponibiliza atendimento direto ao cidadão para denúncias, informações e reclamações por meio do telefone 0800-647-6300, que funciona 24 horas por dia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também