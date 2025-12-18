Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Polícia

Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande

Ele havia sido socorrido em estado grave, mas não resistiu aos feriementos causados

18 dezembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Emerson Batista dos Santos, de 24 anos, e Walex Emanoel Lima dos Santos, de 22 anos, morreram durante um confronto com a Polícia Militar ocorrido na noite de quarta-feira (17), em Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, Emerson faleceu pouco após o confronto, enquanto Walex chegou a ser socorrido e transferido para Campo Grande, mas acabou falecendo momentos depois.

As autoridades detalharam que foram informados que uma casa localizada na Rua Amoreira era utilizada como boca de fumo. Além disso, os residentes do espaço estariam armados. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguação.

No interior da casa foram encontrados dois homens, um de 24 anos, natural da Bahia, conhecido como “Madruga”, e outro, de 22 anos, conhecido como “Ônix”. Conforme relato policial, ambos teriam apontado armas de fogo em direção aos militares e tentado efetuar disparos, o que levou à reação da equipe para conter a agressão iminente.

Durante o confronto, os dois suspeitos foram baleados e socorridos, sendo encaminhados ao Hospital Municipal. "Madruga" não resistiu aos ferimentos e morreu. Já "Ônix" foi transferido para um hospital em Campo Grande, onde estaria internado em estado grave.

No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, marca Ruger, com carregador contendo 18 munições intactas, além de um revólver calibre .22, marca Oallas, com seis munições intactas. Também foram encontradas outras munições calibre 9 mm e 17 porções de substância análoga à maconha, já embaladas para comercialização, totalizando aproximadamente 12 gramas.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e recolheu as armas utilizadas. Drogas, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso segue sob investigação e as medidas legais estão sendo adotadas.

Ainda segundo as informações policiais, os dois suspeitos possuíam ligação com uma organização criminosa, atuando na função de “missionários”. O homem natural da Bahia também teria vínculos com uma organização criminosa daquele estado. Já o segundo suspeito possuía antecedente criminal por homicídio, ocorrido em 2019, em Campo Grande.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Polícia
Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista
Polícia
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandato cassado por Hugo Motta
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS

Mais Lidas

Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita