Segurança de escola é alvo da polícia por compartilhar material de abuso sexual infantil

Homem, de 46 anos, que trabalha como segurança de escola, foi alvo de uma operação pelo crime de compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet. Ele trabalha como segurança em uma escola e mora no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, durante a manhã de hoje (5) as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriram um mandado de busca e apreensão relacionado ao crime na casa do autor.

Foi detalhado que a investigação teve início mediante ações de inteligência que identificaram centenas de arquivos contendo material ilícito circulando em plataformas digitais.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos dois aparelhos celulares que teriam sido utilizados para o cometimento do crime. Os dispositivos serão periciados para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outras pessoas envolvidas.

