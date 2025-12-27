Menu
Polícia

Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque

O grupo estava atrás de informações de uma carga que havia sido roubada quando cometeu o crime

27 dezembro 2025 - 11h12Brenda Assis     atualizado em 27/12/2025 às 11h23

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam sete pessoas na madrugada de quinta-feira (26) suspeitas de envolvimento em sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores, em Campo Grande. Um oitavo envolvido foi identificado, mas não localizado.

A ação começou após denúncia feita ao 190 informando que duas mulheres haviam sido sequestradas e colocadas à força em duas caminhonetes, sendo uma Toyota Hilux e uma Volkswagen Amarok, na Rua Leão Zardo, no bairro Santa Emília. Com as informações, o Choque iniciou diligências e localizou os veículos na Avenida Costa Melo, esquina com a Rua Manoel Bandeira, no Jardim Aero Rancho.

No endereço, os policiais encontraram uma equipe da área que atendia uma ocorrência de vias de fato. Diante da confirmação das características dos veículos e do relato de que as vítimas estavam dentro da residência, os militares tentaram contato verbal, sem sucesso. Em situação de flagrante, foi necessária a entrada forçada no imóvel, onde as vítimas foram encontradas presas.

Durante a ação, foram identificados como autores dois homens de 26 e 32 anos, um adolescente de 17, além de duas mulheres de 19 e 61 anos. As vítimas foram um jovem de 21 anos, duas mulheres de 25 e 45 anos e uma criança, filho de uma das mulheres.

Segundo a polícia, o jovem de 21 anos foi sequestrado, amarrado, agredido com um porrete e ameaçado com armas de fogo, inclusive com uma arma colocada em sua boca. As mulheres também relataram agressões e ameaças. O crime teria sido motivado pela tentativa de obter informações sobre uma carga de pneus supostamente furtada, avaliada em R$ 263 mil.

No local, os policiais apreenderam corda, porrete, dois revólveres calibre .38 e 10 munições, além das caminhonetes usadas no crime. Uma das armas foi encontrada sob uma cômoda dentro da casa e a outra escondida na vegetação próxima à Amarok. Um dos envolvidos assumiu a posse de um dos revólveres.

Os celulares das vítimas, que haviam sido levados, foram localizados dentro da Hilux e devolvidos. Todos os suspeitos foram encaminhados à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

