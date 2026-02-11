'Seu macumbeiro f...': trabalhador denuncia ameaças e injúria em Campo Grande

"Seu macumbeiro filho da p...", foi essa frase que fez um trabalhador, de 42 anos, procurar a delegacia de plantão em Campo Grande para registrar uma denúncia de ameaça e injúria, durante a terça-feira, dia 10.

A frase ofensiva que chegou com ameaças de morte aconteceu enquanto ele estava no trabalho e decidiu atender um telefonema na sala em que trabalha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem chegou a atender a ligação na primeira vez, mas a pessoa no outro lado da linha desligou a chamada. Na sequência, o telefone tocou novamente e ao atender, a frase ofensiva.

"Seu macumbeiro filho da puta, seu dia está chegando, aproveita", tendo a chamada sendo encerrada na sequência.

O trabalhador ressaltou que não reconheceu a voz do suspeito e que o local não possui identificador de chamadas, impossibilitando a identificação do número de origem. O fato foi comunicado aos superiores.

O caso foi registrado como ameaça e injúria qualificada pela religião.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também