Polícia

'Seu macumbeiro f...': trabalhador denuncia ameaças e injúria em Campo Grande

Frases ofensivas foram ditas através de uma ligação

11 fevereiro 2026 - 16h54Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CentroCaso foi registrado na Depac Centro   (Luiz Vinicius)

"Seu macumbeiro filho da p...", foi essa frase que fez um trabalhador, de 42 anos, procurar a delegacia de plantão em Campo Grande para registrar uma denúncia de ameaça e injúria, durante a terça-feira, dia 10.

A frase ofensiva que chegou com ameaças de morte aconteceu enquanto ele estava no trabalho e decidiu atender um telefonema na sala em que trabalha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem chegou a atender a ligação na primeira vez, mas a pessoa no outro lado da linha desligou a chamada. Na sequência, o telefone tocou novamente e ao atender, a frase ofensiva.

"Seu macumbeiro filho da puta, seu dia está chegando, aproveita", tendo a chamada sendo encerrada na sequência.

O trabalhador ressaltou que não reconheceu a voz do suspeito e que o local não possui identificador de chamadas, impossibilitando a identificação do número de origem. O fato foi comunicado aos superiores.

O caso foi registrado como ameaça e injúria qualificada pela religião.

