Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista

Homem que matou Ana Taniely Gonzaga de Lima no dia 13 de setembro foi preso nesta sexta-feira (3), em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Ela foi assassinada em Bela Vista.

Conforme as investigações, Ana Taniely manteve um relacionamento com o suspeito por aproximadamente seis meses. No fim de agosto, a vítima decidiu encerrar a relação e se recusou a voltar para a residência onde vivia com o investigado. Inconformado com a separação, ele passou a insistir na reconciliação, chegando a enviar mensagens à mãe de Ana na véspera do crime, pedindo que a convencesse a reatar o relacionamento.

Na manhã do dia 13 de setembro, diante da negativa da vítima, o suspeito foi até o local onde Ana Taniely se encontrava na companhia de outra pessoa. De acordo com a apuração policial, ele teria agredido o homem que a acompanhava e, em seguida, atacado Ana com golpes de faca e com um pedaço de madeira, provocando sua morte. Após o crime, fugiu em uma motocicleta.

Durante a operação realizada nesta sexta-feira, a Polícia Civil localizou o suspeito na posse da motocicleta usada na fuga, já reconhecida por testemunhas. Também foram apreendidas munições e uma faca que, segundo o investigado, seria utilizada em atividades rurais, mas que pode ter sido empregada no crime.

