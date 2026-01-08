Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso quatro meses após crime

Fernando Augusto dos Santos Valhiente, de 30 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira, dia 8, após uma ação da 2º Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Ele era acusado de assassinar Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, filho de um policial aposentado.

O crime ocorreu na madrugada de 30 de agosto de 2025, em uma conveniência localizada na Avenida Zulmira Borba.

Segundo informado pela Polícia Civil, no dia do crime, Fernando, acompanhado de um amigo, envolveu-se em um desentendimento com a vítima e, durante a discussão, efetuou diversos disparos de arma de fogo que atingiram Douglas, o qual não resistiu aos ferimentos.

À época dos fatos, a Polícia Civil prendeu o homem que acompanhava o atirador, enquanto o autor do homicídio conseguiu fugir, passando a ser procurado por investigadores da Segunda Delegacia de Polícia. Durante as diligências, imagens do suspeito foram divulgadas nas redes sociais da Polícia Civil, o que contribuiu para o avanço das investigações e sua localização.

Ambos os envolvidos já foram denunciados pelo Ministério Público. O homem preso nesta data responde por homicídio qualificado, em razão do motivo torpe, por ter provocado perigo comum e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o comparsa, preso anteriormente, foi denunciado pelo crime de favorecimento pessoal.

O processo tramita em uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande.

