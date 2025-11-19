Trabalhador morre ao ser atingido por serra no pescoço em Porto Murtinho

Diego Mendes dos Santos, de 34 anos, morreu na tarde desta terça-feira (18) após sofrer um acidente durante serviços em uma fazenda de Porto Murtinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, Diego realizava trabalhos utilizando uma lixadeira em uma fazenda. Durante o trabalho, o disco do equipamento se quebrou ao encostar na parede. Por conta disso, um fragmento atingiu o pescoço da vítima, causando uma lesão na artéria do profissional.

O trabalhador foi socorrido por colegas que o colocaram em um veículo e iniciaram o deslocamento em direção à cidade de Jardim em busca de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado e interceptou o veículo aproximadamente 50 km do local do acidente, constatando o óbito de Diego. O corpo foi então levado ao Hospital Marechal Rondon.

Ainda segundo o registro policial, o local do acidente não foi preservado para perícia, e não há câmeras de vigilância na fazenda.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na 1ª Delegacia de Polícia de Jardim.

