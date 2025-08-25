Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Venezuelano é preso por furtar queijo, presunto e salgado de mercado em Dourados

Ele contou que cometeu o crime porque estava com fome

25 agosto 2025 - 18h24Brenda Assis
O crime aconteceu durante a manhã de hojeO crime aconteceu durante a manhã de hoje   (Oswaldo Duarte)

Rapaz venezuelano, de 20 anos, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (25) foi preso por produtos de um mercado localizado na Rua Monte Alegre, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegar no local, constataram que o rapaz havia levado três bandejas de muçarela, três bandejas de presunto e seis salgados, totalizando R$ 77,84 furtados.

Ao ser preso, ele detalhou que pegou os alimentos para consumo próprio, pois estava com fome há algum tempo. Além disso, ao ser revistado, os policiais encontraram diversos cachimbos de crack em sua mochila.

Diante da situação, a suspeita é que ele tenha cometido o crime para trocar os alimentos por drogas. Ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou sendo ouvido e liberado.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso por perseguir, ameaçar e agredir a companheira em Água Clara
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista é socorrida após invadir a preferencial e ser atropelada por carro em São Gabriel
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente com carreta era servidora pública
Mulher é socorrida de helicóptero após parto prematuro em fazenda do Pantanal
Polícia
Mulher é socorrida de helicóptero após parto prematuro em fazenda do Pantanal
Imagem Ilustrativa
Polícia
Idosos são socorridos após serem espancados em rua de Água Clara
Polícia Militar esteve no hospital da cidade
Polícia
Homem morre após cair dentro de casa em Sidrolândia
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Jovem 'mete' espeto no irmão após ser esfaqueado durante briga em churrasco no MS
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Espancado, ajudante de pedreiro é intubado em estado gravíssimo na Santa Casa
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande