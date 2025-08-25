Venezuelano é preso por furtar queijo, presunto e salgado de mercado em Dourados

Rapaz venezuelano, de 20 anos, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (25) foi preso por produtos de um mercado localizado na Rua Monte Alegre, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegar no local, constataram que o rapaz havia levado três bandejas de muçarela, três bandejas de presunto e seis salgados, totalizando R$ 77,84 furtados.

Ao ser preso, ele detalhou que pegou os alimentos para consumo próprio, pois estava com fome há algum tempo. Além disso, ao ser revistado, os policiais encontraram diversos cachimbos de crack em sua mochila.

Diante da situação, a suspeita é que ele tenha cometido o crime para trocar os alimentos por drogas. Ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou sendo ouvido e liberado.

